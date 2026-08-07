Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlerin başarılarını ödüllendirmeye ve onları desteklemeye devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük başarı elde ederek dereceye giren Kahramanmaraşlı öğrenciler ve aileleri, Çamlıca Restoran’da düzenlenen özel bir programda bir araya geldi.

Etkinliğe; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, ilçe milli eğitim müdürleri, eğitim yöneticileri, öğrenciler ve kıymetli aileleri katıldı. Başkan Fırat Görgel, masaları tek tek gezip öğrencilerle yakından ilgilenerek onları ve ailelerini kutladı.

“Eğitime Yapılan Yatırım, Geleceğe Yapılan Yatırımdır”

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Kahramanmaraş genelinde eğitim kalitesini artırmak için ortak akılla çalıştıklarını vurgularken, öğrencilerin başarısında ailelerin ve öğretmenlerin büyük emeği olduğunu belirtti.

Ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, zorlu bir maratonu geride bırakan gençlerle gurur duyduklarını ifade etti:

Başkan Görgel'den Gençlere İki Büyük Müjde

Törende öğrencilere yönelik yeni dönem müjdelerini sıralayan Başkan Fırat Görgel, eğitime verilecek destekleri şu sözlerle duyurdu:

Tek Seferlik Eğitim Desteği Devam Ediyor: Göreve geldikten sonra Kahramanmaraş’ta ilk defa LGS ve YKS’de dereceye giren öğrencilere sunulan özel eğitim desteğinin bu yıl da kararlılıkla sürdürüleceği açıklandı. Kahramanmaraş'taki Acı Olayın Yakınları Külliye'de: Adnan Göktürk Yeşil'in İsmi Okulda Yaşatılacak İçeriği Görüntüle Pusula Maraş Eğitim Merkezi Hizmete Giriyor: Gençlerin sınav hazırlık sürecini en iyi şekilde geçirebilmesi için Pusula Maraş Eğitim Merkezi'nin açılacağı müjdelendi. Bu merkezde bin öğrenciye tamamen ücretsiz LGS ve YKS hazırlık eğitimi verilecek. Ayrıca merkez içerisinde yer alacak 7/24 açık kütüphanelerle öğrencilere kesintisiz çalışma ortamı sağlanacak, her öğrenciye özel bir eğitim danışmanı atanacak.

Programın sonunda, dereceye giren başarılı öğrencilere Başkan Fırat Görgel ve protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Gençler, kendilerine sunulan bu güçlü destekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.