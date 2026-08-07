Kahramanmaraş'ta geleneksel hale gelen Ağustos Fuarı tüm coşkusuyla devam ederken, kentin köklü el sanatlarını yaşatan markalar da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Bu markaların başında ise coğrafi işaret tescilli üretimiyle adından söz ettiren Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları geliyor.

Yılların tecrübesini geleneksel ustalıkla buluşturan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, fuarda sergilenen birbirinden farklı bıçak modelleriyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. El emeğiyle hazırlanan av bıçaklarından mutfak bıçaklarına, koleksiyonluk özel tasarımlardan günlük kullanım ürünlerine kadar birçok çeşit, fuar ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Hartlap Mahallesi'ne özgü üretim tekniğiyle hazırlanan ve coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan bıçaklar, kentin önemli el sanatları arasında yer alıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu ürünler, fuar sayesinde hem vatandaşlara hem de şehir dışından gelen ziyaretçilere tanıtılıyor.

Ağustos Fuarı'nda yoğun ilgi gören stantta ziyaretçiler, el işçiliğiyle üretilen bıçakları yakından inceleme ve ustalardan üretim süreci hakkında bilgi alma fırsatı buluyor. Yerli ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, fuarda Kahramanmaraş'ın zanaatkârlık kültürünü başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.