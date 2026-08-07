Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya devam ederken, fuarın en yoğun ilgi gören alanlarından biri de Pusula Maraş Gençlik Sokağı oldu.

7'den 70'e her yaştan ziyaretçinin ilgi gösterdiği alanda oyunlar, bilim etkinlikleri, bilgi yarışmaları ve sosyal aktivitelerle dolu eğlenceli anlar yaşandı.

Fuarın dikkat çeken bölümlerinden biri olan Bilim Otobüsü, yürüyen bilim merkezi konseptiyle deney setleri, interaktif eğitim materyalleri ve uygulamalı atölyeleri ziyaretçilerle buluşturdu. Katılımcılar hem eğlenme hem de bilimsel deneyimler kazanma fırsatı yakaladı.

Gün boyu süren etkinliklerle hareketliliğin eksik olmadığı Pusula Maraş Gençlik Sokağı, fuarın konser ve stantlarının yanı sıra ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar arasında yer aldı.