İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2026 Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında Kahramanmaraşlı gençlerle bir araya geldi. “Etki oluştur, iz bırak” sloganıyla düzenlenen etkinlik, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, Katılımcı öğrencilere İTÜ’nün eğitim sistemi, tercih edilebilecek bölümler, araştırma imkanları ve kampüs yaşamı hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Program, Kahramanmaraş İTÜ Mezunlar Derneği tarafından organize edilirken, etkinlik sayesinde öğrencilerin üniversite tercihlerini daha bilinçli şekilde yapmaları hedeflendi.

İTÜ’yü daha yakından tanımak isteyen öğrenci ve veliler, akademisyenlerle birebir görüşme fırsatı da buldu. Etkinlik sonunda katılımcılara bilgilendirici broşürler ve hatıra fotoğraflarıyla keyifli anılar bırakıldı.