Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrencilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Külliye'deki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerin taleplerini dinleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede aileler, evlatlarının ve öğretmen Ayla Kara'nın isimlerinin yaşatılması adına okullara, parklara ve çeşitli kamu alanlarına verilmesini talep etti. Ayrıca hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için şehitlik unvanı verilmesi yönündeki isteklerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil'in babası Abdullah Cevdet Yeşil, Külliye'de kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taleplerini olumlu karşıladığını belirten Yeşil, çocuklarının isimlerinin unutulmamasını istediklerini söyledi.

Külliye programının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in daveti üzerine bir görüşme daha gerçekleştirdiklerini aktaran Abdullah Cevdet Yeşil, bu görüşmede Vali Ünlüer'in Adnan Göktürk Yeşil'in adının Osmaniye’de bir okula verileceğini ifade ettiğini belirtti.

Şehit aileleri, çocuklarının ve öğretmen Ayla Kara'nın hatıralarının gelecek nesillere aktarılması adına atılacak her adımın kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getirirken, gösterilen ilgi ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ilgili bakanlara ve Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'e teşekkür etti.