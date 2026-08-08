KAFUM’da Zakkum İmzalı Unutulmaz Gece

“Ailecek Fuardayız” temasıyla kapılarını ziyaretçilere açan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katmaya devam ediyor. Fuarın yedinci gününde sahne sırası Türk rock müziğinin güçlü ismi Zakkum’a geldi. Konser saatinden saatler önce KAFUM alanını dolduran binlerce Kahramanmaraşlı, grubun sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

Yaklaşık bir buçuk saat boyunca sahnesini sürdüren Zakkum, enerjisi ve dinamik performansıyla dinleyicileri adeta büyüledi. Sahne boyunca müzikseverlerle kurulan sıcak iletişim, gecenin heyecanını en üst seviyede tuttu.

Şarkılar Kahramanmaraş Gökyüzünde Yankılandı

Zakkum, konserde müzik dünyasında iz bırakan en popüler parçalarını seslendirdi. Konser boyunca seslendirilen başlıca eserler şu şekilde sıralandı “Hatıran Yeter, Al Gece Yarılarımı Benden, Müsaade Senin, Dile Kolay Kalbe Değil, Gökyüzünde, Acıta Acıta, Ahtapotlar, Seni Rastgele Sevmedim”

Gecenin en duygusal ve en coşkulu anı ise grubun devleşen eseri “Ben Ne Yangınlar Gördüm” parçasında yaşandı. Şarkının nakaratında grubun enstrümanlarını susturmasıyla birlikte binlerce Kahramanmaraşlı şarkıyı hep bir ağızdan seslendirdi. KAFUM’da ortaya çıkan bu muazzam tablo, fuar tarihindeki en özel ve akıllarda kalacak anlardan biri olarak kayıtlara geçti.