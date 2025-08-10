Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor. Fuarda, belediye bünyesindeki kurslarda eğitim gören kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

El işi ürünlerden ev dekorasyonuna, takı tasarımından giyim eşyalarına kadar geniş bir yelpazede sergilenen ürünler, hem estetik açıdan ilgi topladı hem de kadınların üretim gücünü gözler önüne serdi. Fuar alanına gelen vatandaşlar, stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl fuarda dikkat çeken isimlerden biri de kadın girişimci Hatice Saçmalı oldu. Sıfır atık projesi kapsamında ahşap atıklardan ürettiği dekoratif ve fonksiyonel ürünleri sergileyen Saçmalı, hem çevre duyarlılığına hem de kadın emeğine dikkat çekti. Ürünleriyle büyük beğeni toplayan girişimci, "Amacım hem doğaya zarar vermemek hem de kadınların üretimde ne kadar güçlü olabileceğini göstermek" dedi.