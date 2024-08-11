Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilerine kültürel zenginlikler ve eğlence dolu anlar sunmaya devam ediyor. Fuarda çocuklar için özel olarak hazırlanan "Ali Baba'nın Masal Çiftliği" etkinliği, büyük ilgi görüyor.

"Ali Baba'nın Masal Çiftliği", çocukların genç yaşta birbiriyle iş birliği yapabilmesini ve sosyal becerilerini geliştirmesini hedefliyor. Bu etkinlikte çocuklar, kuyudan su çekme, inekten süt sağma ve çiçekleri sulama gibi çeşitli aktiviteler yaparak hem eğleniyor hem de bu aktiviteler aracılığıyla sorumluluk almayı ve ekip çalışmasını öğreniyorlar.

Geleneksel Ağustos Fuarı, bu tür etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz anılar sunarken, çocuklara da eğitici ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirme imkânı sağlıyor.