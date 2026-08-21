Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katmaya devam eden Geleneksel Ağustos Fuarı, muhteşem etkinliklerle sona doğru yaklaşıyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın akın ettiği fuar, bu kez Türk müziğinin efsanevi gruplarından Yeni Türkü'yü Kahramanmaraşlılarla buluşturuyor. Müzikseverlerin uzun süredir merakla beklediği büyük buluşma, yarın akşam (22 Ağustos Cumartesi) saat 21.30'da KAFUM Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Unutulmaz Şarkılar Hep Bir Ağızdan Söylenecek

Kendine özgü tarzı ve dillerden düşmeyen zamansız eserleriyle farklı kuşakları bir araya getiren Yeni Türkü, KAFUM sahnesinde müzik ziyafeti sunacak. Grubun hafızalara kazınan “Bana Bir Masal Anlat Baba”, “Telli Telli”, “Fırtına”, “Sezenler Olmuş”, “Karanfil” ve “Aşk Yeniden” gibi en sevilen parçaları, Kahramanmaraşlı hayranlarıyla birlikte seslendirilecek. Fuarın en dikkat çekici ve coşkulu etkinliklerinden biri olması beklenen konsere katılımın yoğun geçeceği öngörülüyor.

Tüm Müzikseverler Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu özel ve eğlence dolu geceye tüm vatandaşlar davet edildi. Hafta sonunu sanatla geçirmek ve unutulmaz anlar yaşamak isteyen müzikseverler, yarın akşam KAFUM'da buluşacak.