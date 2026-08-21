Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik markası Pusula Maraş, KPSS’ye hazırlanan gençlerin yanında olmaya devam ediyor. İşler Yayın Grubu ve Yargı Yayınevi'nin destekleriyle hayata geçirilen Genel Tekrar Kampı, adayların eksiklerini kapatması ve sınav stresini azaltması amacıyla düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dört günlük maraton, gençlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Kampın Son Gününde Türkçe Rüzgarı Esti

Dört gün boyunca süren yoğun kamp programının final dersi Türkçe oldu. Eğitimci Yelda Ünal, KPSS adaylarıyla bir araya gelerek sınav odaklı bir ders işledi. Özellikle paragraf sorularının çözümü, doğru ve hızlı soru tamamlama teknikleri üzerinde duran Ünal, gençlere sınav sırasında zaman yönetimini etkili kılacak püf noktaları aktardı. İnteraktif soru-cevap bölümleriyle zenginleşen ders, öğrencilerin akıllarındaki soru işaretlerini giderdi.

Gençlerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Kampta eksik konularını tamamlama fırsatı bulduklarını belirten gençler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ortaöğretim KPSS’ye hazırlanan Mustafa Nacar, yeni taktikler öğrendiğini vurgularken; mezun aday Enes İbrahim Avcı ve lisans adayı Furkan Ekici de sosyal medyadan takip ettikleri uzmanlardan yüz yüze eğitim almanın kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade etti. Adaylar, eğitime verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e ve Pusula Maraş ekibine teşekkür etti.