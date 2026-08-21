Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katmaya devam eden Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden özel etkinliklerle hız kesmeden sürüyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşa hitap eden KAFUM Fuar Alanı, 20'nci gününde unutulmaz bir kültürel buluşmaya ev sahipliği yaptı. Şehrin sevilen seslerinden Türk halk müziği sanatçısı Süleyman Güçlü ile ünlü sunucu Mehmet Ercan, sanat dostlarıyla bir araya geldi.

Türküler ve Şiirler KAFUM'u İnletti

Yoğun katılımın olduğu gecede, Türk halk müziğinin eşsiz ezgileri ile birbirinden güzel şiirler aynı sahnede harmanlandı. Sahneye çıkan Süleyman Güçlü, sazı eşliğinde seslendirdiği sevilen türkülerle alandakilere adeta müzik ziyafeti sundu. Güçlü'nün seslendirdiği eserlere vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin bir diğer renkli ismi olan ünlü sunucu Mehmet Ercan ise etkileyici yorumuyla okuduğu şiirlerle programa bambaşka bir atmosfer kattı.

Ziyaretçilerden Tam Not Aldı

Türkülerin güçlü ezgileri ile şiirlerin derin anlatımının birleştiği bu özel etkinlik, fuar alanındaki vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Hem halk müziğinin tadını çıkaran hem de şiirin büyüleyici dünyasında yolculuk yapan Kahramanmaraşlılar, unutulmaz bir akşam yaşamanın mutluluğunu paylaştı.