Yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yardım arayışına giren Köse’ye yapılan tetkikler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Aort damarındaki yırtılmanın kalbin sağ tarafında 2 santimetrelik bir delik açtığı ve bu durumun akciğerlere fazla kan pompalanmasına yol açarak şiddetli nefes darlığına sebep olduğu belirlendi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kirişçi ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat, tıp literatüründe oldukça nadir rastlanan bir tabloya müdahale etti. Prof. Dr. Kirişçi, bu tür vakaların genellikle ani ölüme sebebiyet verebildiğine dikkat çekerek operasyonu şu sözlerle özetledi:

"Ameliyat sırasında bunun gerçekten çok nadir görülen bir tablo olduğunu gördük. Literatür araştırmalarımızda böyle bir tablonun 100 binde 15 görüldüğünü tespit ettik. Hastamızı ameliyata alarak kalbin sağ tarafındaki yaklaşık 2 santimetrelik deliği özel yamalarla kapattık, aort damarındaki yırtığı onardık ve akciğerlere giden damarları açarak çok komplike bir operasyonu başarıyla tamamladık."

Mucizevi İyileşme

Ameliyat sonrasında iştahsızlık ve tat alamama gibi şikayetleri tamamen ortadan kalkan Asım Köse, yaşadığı sürecin bir mucize olduğunu dile getirerek "Doktorlar hayatta kalmamın adeta bir mucize olduğunu söylediler. Şu anda çok iyiyim, çok şükür sağlığıma kavuştum. Emeği geçen bütün hocalarıma ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Eşi Fatma Köse ise operasyon sonrası eşinin rahat nefes alabiliyor olmasından duyduğu mutluluğu paylaşarak hastane yönetimine ve sağlık personeline teşekkürlerini sundu.

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan polis memuru, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ndeki hekimlerin gerçekleştirdiği bu başarılı müdahale sayesinde yeniden hayata tutundu.