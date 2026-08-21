Kahramanmaraş’ta yaz sıcakları etkisini artırarak sürdürüyor. Kentte önümüzdeki üç günlük hava tahminleri, özellikle hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı niteliğinde. Termometrelerin cumartesi günü 40 dereceye ulaşması beklenirken, vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.

Kahramanmaraş’ta 40 Derece Alarmı

Tahminlere göre 21 Ağustos Cuma günü kent genelinde sıcaklıkların en düşük 22, en yüksek ise 39 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 9 ile 57 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgârın saatte 10 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Cuma günü sıcak hava nedeniyle özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalınmaması öneriliyor.

Cumartesi En Sıcak Gün Olacak

Kahramanmaraş’ta hafta sonunun ilk günü sıcaklık daha da yükselecek. 22 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının en düşük 25, en yüksek 40 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 14 ile 72 arasında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın hızının saatte 14 kilometreye ulaşması öngörülüyor.

40 dereceyi bulması beklenen sıcaklık nedeniyle özellikle çocuklar, yaşlılar ve gün içerisinde açık alanda çalışmak zorunda olan vatandaşların daha dikkatli olması önem taşıyor.

Pazar Günü Sıcaklık 36 Dereceye Gerileyecek

Haftanın son gününde ise sıcaklıklarda kısmi düşüş yaşanması bekleniyor. 23 Ağustos Pazar günü Kahramanmaraş’ta en düşük sıcaklığın 24, en yüksek sıcaklığın ise 36 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 37 ile 87 arasında değişmesi beklenirken, rüzgârın saatte 11 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Sıcaklığın cumartesiye göre düşmesi beklenmesine rağmen 36 derecelik değer, yaz sıcaklarının kentte etkisini sürdüreceğine işaret ediyor.

Kahramanmaraş’ta Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Önümüzdeki üç günlük tahminlere göre Kahramanmaraş’ta sıcaklıklar şöyle:

21 Ağustos Cuma: En düşük 22, en yüksek 39 derece

En düşük 22, en yüksek 39 derece 22 Ağustos Cumartesi: En düşük 25, en yüksek 40 derece

En düşük 25, en yüksek 40 derece 23 Ağustos Pazar: En düşük 24, en yüksek 36 derece

Kentte özellikle cumartesi günü etkili olması beklenen yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşların güneşin en yoğun olduğu saatlerde tedbirli davranması bekleniyor.