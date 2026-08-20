Kahramanmaraş’ta yaş Antep fıstığı, sezonun ilk hasadının ardından tezgâhlardaki yerini almaya başladı. Tazeliği ve görüntüsüyle dikkat çeken yaş fıstığa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sezonun ilk ürünlerinin kaliteli olduğunu belirten yaş Antep fıstığı satıcısı Ercan Akben, vatandaşların ürüne yoğun talep gösterdiğini ifade etti.

Yaş Fıstığın Fiyatı Geriledi

Sezonun ilk günlerinde yaklaşık 1250 liradan kilogram fiyatıyla satışa sunulan yaş Antep fıstığı, hasadın devam etmesi ve ürünün tezgâhlara daha fazla gelmesiyle birlikte değer kaybetti.

Yaş fıstığın kilogram fiyatı, yoğun talep ve ürün miktarındaki artışın etkisiyle 900 lira seviyelerine kadar geriledi.

Hasadın Artması Bekleniyor

Tezgâhlarda yerini alan yaş Antep fıstığı, özellikle tazeliği ve görünümüyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Önümüzdeki günlerde hasadın hızlanmasıyla birlikte piyasadaki yaş fıstık miktarının daha da artması bekleniyor. Esnaf ise vatandaşların yaş Antep fıstığına gösterdiği yoğun ilginin sezon boyunca devam edeceğini öngörüyor.