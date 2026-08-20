Kahramanmaraş’ta incir sezonunun başlamasıyla birlikte taze incirler tezgâhlardaki yerini aldı. Yaz meyveleri arasında önemli bir yere sahip olan incir, görüntüsü, aroması ve lezzetiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Sezonun başlamasıyla birlikte pazarlarda ve meyve tezgâhlarında satışa sunulan taze incir, özellikle sıcak yaz günlerinde tercih edilen meyveler arasında bulunuyor.

Taze incir, kahvaltı sofralarının yanı sıra gün içerisinde ara öğün olarak da tüketiliyor. Doğal ve taze yapısıyla vatandaşların ilgisini çeken meyve, yaz aylarında sofralarda daha fazla yer buluyor.

Tezgâhlarda yerini alan incirler, görüntüsü ve aromasıyla da dikkat çekiyor. Vatandaşlar sezonun ilk ürünlerine ilgi gösterirken, esnaf da satışlarda hareketlilik yaşandığını belirtiyor.

İncir sezonunun başlamasıyla birlikte tezgâhlarda hareketlilik yaşanırken, önümüzdeki günlerde hasadın artması bekleniyor.

Hasadın artmasıyla birlikte tezgâhlardaki taze incir miktarının ve ürün çeşitliliğinin de artacağı öngörülüyor.

Kahramanmaraş’ta yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden olan taze incir, sezon boyunca vatandaşların sofralarını süslemeye devam edecek.