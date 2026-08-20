Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sosyal ve kültürel hayatına canlılık katmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinlikler ve ünlü isimlerin konserleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Fuar, müzik dünyasının popüler isimlerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmayı sürdürüyor.

Semicenk Yarın Akşam KAFUM'da

Fuar etkinlikleri kapsamında, pop müziğin son dönemdeki en çok dinlenen isimlerinden biri olan Semicenk, 21 Ağustos Cuma günü (yarın) Kahramanmaraşlı hayranlarıyla bir araya gelecek.

KAFUM’da gerçekleşecek olan konser saat 21.30'da başlayacak. Sanatçı; "Sende Kalmış", "Üzülmedik Ki", "Vur Beni", "Sebepsiz Ayrılık", "Çıkmaz Bir Sokakta", "Gözlerinden Gözlerine", "Onlar Anlamaz Halden", "Geçiyor Zaman" ve "Kalpsiz" gibi dillerden düşmeyen hit parçalarını Kahramanmaraşlılar için seslendirecek.

Tüm Vatandaşlar Davetlidir

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Geleneksel Ağustos Fuarı'nın zengin programlarla sürdüğü belirtilerek, müzik dolu bir akşam geçirmek isteyen tüm vatandaşlar yarın akşam KAFUM'da gerçekleştirilecek ücretsiz Semicenk konserine davet edildi.