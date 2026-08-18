Kahramanmaraş genelinde ulaşım altyapısını dünya standartlarına taşımayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Bu kez durak, Nurhak oldu. İlçenin Eskiköy ve Hüyük mahallelerini ilçe merkezine bağlayan kritik grup yolunda başlatılan çalışmalarla ulaşım konforu yeniden tanımlanıyor.

Ulaşım Standardı Modernleşiyor

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle yürütülen projede, özellikle altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan ve vatandaşların günlük ulaşımını zorlaştıran yollar hedef alınıyor. Eskiköy – Hüyük Grup Yolu üzerindeki yaklaşık 1,5 kilometrelik bölüm, gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi ile adeta baştan aşağı yenileniyor.

Modern ve dayanıklı yapısıyla bölgedeki ulaşım kalitesini yükseltecek olan bu çalışma, bölge sakinlerinin güvenli seyahat etme ihtiyacına doğrudan yanıt veriyor.

İlçe Merkezine Erişim Hızlanıyor

Eskiköy ve Hüyük mahalleleri için hayati öneme sahip olan bu grup yolu, sadece bir mahalle bağlantısı değil, aynı zamanda vatandaşların ilçe merkezindeki kamu kurumlarına, sağlık kuruluşlarına ve eğitim noktalarına erişiminde en sık kullandığı arterlerden biri konumunda.

Yolun yenilenmesi sayesinde;

Ulaşım Konforu Artıyor: Bozuk zemin ortadan kalkıyor, sürüş kalitesi yükseliyor.

Kamu Hizmetine Erişim Kolaylaşıyor: Mahalle sakinleri ilçe merkezindeki kurumlara çok daha hızlı ve güvenli ulaşıyor.

Güvenlik Güçleniyor: Fiziksel koşulları iyileştirilen yol, kış ve yağışlı dönemlerde de güvenli bir kullanım sunacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı "yol seferberliği" kapsamında kırsal bölgelerdeki ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların yaşam standardını yükseltmeye kararlılıkla devam ediyor.