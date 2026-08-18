Kahramanmaraş genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli bir seyahat imkânı sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerdeki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Şehir genelinde eş zamanlı olarak yürütülen sıcak asfalt çalışmaları sayesinde yollar modern ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuluyor.

Dulkadiroğlu'nda Yatırımlar Hız Kesmiyor

Sıcak asfalt çalışmalarının en yoğun şekilde sürdürüldüğü merkez ilçelerin başında gelen Dulkadiroğlu'nda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda mahalle mahalle ilerleniyor. Daha önce Yavuz Selim, Egemenlik, Aslanbey, Gençosman, Bahçelievler ve Mehmet Akif mahallelerinde gerçekleştirilen kapsamlı yol yenileme hamleleri vatandaşlardan tam not alırken, ekipler şimdi rotasını Yahya Kemal Mahallesine çevirdi.

Yahya Kemal Mahallesi'nde Asfalt Serimi Başladı

Planlı program dahilinde sahaya inen ekipler, Yahya Kemal Mahallesi içerisindeki 72 bin 127 ve 72 bin 118 numaralı sokaklarda sıcak asfalt serimine start verdi.

Sürdürülen bu çalışmalarla birlikte;

Zamanla yıpranan ve bozulan yolların üstyapısı tamamen yenileniyor.

Bölgedeki ulaşım standardı en üst seviyeye çıkarılıyor.

Mahalle sakinleri çok daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağına kavuşuyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, planlanan takvim doğrultusunda diğer mahallelerde de yol yenileme çalışmalarını sürdürerek kentin ulaşım altyapısını geleceğe taşımaya devam edecek.