Kahramanmaraş genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve dayanıklı hale getirmek amacıyla hayata geçirilen devasa asfalt seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olarak gösterilen projede, merkez ve kırsal ilçelerdeki yollar modern bir görünüme kavuşuyor.

170 Kilometrelik Yol Yenilendi

Mayıs ayında startı verilen kapsamlı asfalt seferberliği kapsamında bugüne kadar şehir genelinde toplam 170 kilometrelik yol ağının üzeri sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlayan cadde, sokak ve grup yolları modern standartlara taşınıyor. Sadece mevcut yolların yenilenmesiyle kalınılmayıp, Kahramanmaraş’ın genel ulaşım altyapısı çok daha sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülüyor.

Bir Haftada 16 Farklı Noktada Yoğun Mesai

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 17 – 23 Ağustos tarihlerini kapsayan yeni haftalık program doğrultusunda, şehir genelinde 16 farklı noktada eş zamanlı sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Ekiplerin yoğun mesai harcayacağı bu bölgelerde trafik konforu en üst seviyeye çıkarılacak.

Belirlenen program çerçevesinde asfalt çalışması yapılacak bazı kritik noktalar şunlar:

Dulkadiroğlu: Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 72 bin 120, 72 bin 122, 72 bin 124, 72 bin 126, 72 bin 127 ve 72 bin 128 numaralı sokaklar; ayrıca Mehmet Akif Mahallesi'ndeki 45 bin 27, 45 bin 29, 45 bin 34 ve 45 bin 36 numaralı sokaklar sıcak asfaltla kaplanacak.

Onikişubat: Sarıçukur – Bertiz Yolu, Gedemen Mahallesi 90 bin 17’nci Sokak, Kazma Caddesi ve Kurtlar Mahallesi'nde ekipler sahada olacak. Asfalt Sonrası Titiz Dokunuş: Rögar Kapakları Yol Seviyesine Getiriliyor! İçeriği Görüntüle

Elbistan ve Nurhak: Elbistan Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı ile Nurhak Hüyük – Eskiköy Yolu'nda da modern sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Ulaşım Ağımız Daha Güçlü ve Modern Oluyor

Kahramanmaraş'ın merkezinden en uç kırsal mahallelerine kadar uzanan bu devasa yatırım hamlesiyle, yolların fiziki koşulları kökten iyileştiriliyor. Sürücülerin ve yayaların güvenliğini merkeze alan Büyükşehir Belediyesi, planlı ve programlı çalışmalarını önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürecek. Şehrin geleceğine yatırım yapılan bu projeler sayesinde, Kahramanmaraşlular çok daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşuyor.