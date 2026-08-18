Kahramanmaraş genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yolları dünya standartlarına taşımak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sadece asfalt serimiyle kalmıyor. Şehrin dört bir yanında onurlu bir tempoyla sıcak asfalt çalışmaları devam ederken, bu çalışmaların tamamlandığı arterlerde yol konforunu artıracak çok önemli tamamlayıcı adımlar atılıyor.

Asfalt Sonrasında Hassas Hizmet: Seviye Farkları Gideriliyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, sıcak asfalt serimi biten güzergâhlar titizlikle inceleniyor. Asfalt seviyesinin altında ya da üzerinde kalarak sürücüler için tehlike oluşturan veya sürüş konforunu düşüren rögar kapakları ile mazgallar tek tek tespit ediliyor.

Ekiplerin sahadaki özverili çalışmalarıyla gerçekleştirilen bu hizalama işlemleri sayesinde;

Sürüş Güvenliği Artıyor: Ani sarsıntılara ve direksiyon hakimiyetinin kaybolmasına yol açabilecek seviye farkları ortadan kaldırılıyor.

Yol Bütünlüğü Sağlanıyor: Asfalt yüzeyi tamamen pürüzsüz ve kesintisiz bir yapıya kavuşturuluyor.

Araç Konforu Korunuyor: Sürücülerin araç süspansiyon sistemlerine zarar verebilecek olumsuzluklar engelleniyor.

Kesintisiz ve Güvenli Ulaşım İçin Çalışmalar Sürecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği her projede vatandaşların güvenliğini ve memnuniyetini en üst sırada tutuyor. Sıcak asfalt seriminin ardından gerçekleştirilen bu rögar ve mazgal hizalama çalışmalarıyla, şehre yakışır modern, konforlu ve güvenli ulaşım ağları oluşturulmaya devam ediliyor.