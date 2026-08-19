Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan ilan edilen Derepazarı bölgesinde yeniden inşa ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinin önemli noktalarından biri olan Derepazarı’nda yürütülen çalışmaların büyük bölümü tamamlanırken, bölgede cadde ve sokaklardaki hareketlilik de yeniden başladı.

Depremlerin ardından güvenli ve modern yaşam alanları oluşturulması amacıyla başlatılan dönüşüm kapsamında Derepazarı’nda altyapı ve üstyapı çalışmalarında önemli aşama kaydedildi.

Uzun süredir yoğun çalışma yürütülen bölgede yolların düzenlenmesi ve çevre çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte bölgenin görünümü de değişmeye başladı.

Yapılan çalışmalarla birlikte Derepazarı’nın daha düzenli ve modern bir kent dokusuna kavuşması hedefleniyor.

Dönüşüm çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte bölgedeki cadde ve sokaklarda da hareketlilik yeniden başladı.

Yetkililer, Derepazarı’ndaki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ve kalan imalatların da kısa süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden şekillenen Derepazarı’nın, modern ve güvenli şehir dokusuyla Kahramanmaraş kent merkezine önemli katkı sağlaması bekleniyor.