Kahramanmaraş’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Elbistan Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen dört ayrı çalışmada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre narkotik ekipleri tarafından 10, 11 ve 15 Ağustos 2026 tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik dört ayrı çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında; 725 adet sentetik ecza hapı, 9,17 gram metamfetamin, 1,1 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 472 adet captagon hap, 3 adet ecstasy hapı ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.