Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü spor ve kültür miraslarından biri olan Geleneksel Karakucak Güreşleri’ni 26 yıllık aranın ardından yeniden düzenliyor. Kahramanmaraş’ın güreş geleneğini yaşatmak ve ata sporunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilecek Geleneksel Karakucak Fuar Güreşleri, 22 Ağustos Cumartesi günü KAFUM’da güreşseverlerle buluşacak. Karakucak güreşinin Anadolu’daki önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş, köklü güreş geleneğini yeniden er meydanına taşıyor. 1983 ile 2000 yılları arasında her yıl Geleneksel Ağustos Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Karakucak Güreşleri, 26 yıllık aranın ardından yeniden hayat buluyor.

26 Yıllık Hasret Sona Eriyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 28’incisi düzenlenecek Geleneksel Karakucak Fuar Güreşleri, şehrin spor kültüründe önemli bir yere sahip organizasyonlardan biri olarak yeniden gerçekleştirilecek. 22 Ağustos Cumartesi günü KAFUM’da düzenlenecek organizasyon saat 10.00’da başlayacak. Güreşseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen müsabakalarda Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda pehlivan, farklı kategorilerde mücadele edecek.

Pehlivanlar Kürsü İçin Ter Dökecek

Geleneksel Karakucak Fuar Güreşleri’nde Minikler, Yıldızlar ve Büyükler kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirilecek. Farklı yaş gruplarından pehlivanların mücadele edeceği organizasyonda sporcular, er meydanında sergileyecekleri performansla dereceye girerek kürsüye çıkabilmek için ter dökecek. Karakucak güreşinin kendine özgü mücadele ruhu ve geleneksel yapısıyla gerçekleştirilecek müsabakalar, Kahramanmaraş’ın güreş kültürünün yeniden canlandırılmasına da katkı sağlayacak.

Ağustos Fuarı Güreş Geleneği Yeniden Canlanıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyonla, şehrin yüzyıllardır yaşattığı güreş kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve ata sporunun daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Kahramanmaraş’ın köklü güreş geleneğini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtma açısından da önemli bir fırsat sunacak Geleneksel Karakucak Fuar Güreşleri, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir kültürel bağ oluşturacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar ve güreşseverler 22 Ağustos Cumartesi günü KAFUM’da gerçekleştirilecek Geleneksel Karakucak Fuar Güreşleri’ni izlemeye ve bu büyük heyecana ortak olmaya davet edildi.