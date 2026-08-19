Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin İşler Yayın Grubu ve Yargı Yayınevi iş birliğiyle KPSS’ye hazırlanan gençlerin akademik yolculuklarına destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Gençlik Markası Pusula Maraş Genel Tekrar Kampı, yoğun katılımla sürüyor. Sınav öncesi bilgileri tazelemek ve eksikleri kapatmak isteyen adaylar kampta buluştu.

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Günay Göktaş İle Tarih Dersinin Püf Noktaları

Kampın ikinci gününde gençlerin karşısına, sosyal medyadaki anlatımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan eğitimci Günay Göktaş çıktı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde Göktaş;

Sosyal medyada takip ettikleri hocalarını canlı dinleme fırsatı bulan öğrenciler, soru-cevap bölümleriyle merak ettikleri konuları doğrudan sorma imkânı yakaladı.

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