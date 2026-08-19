Yeni sezon sloganını “Şan, Şeref, İstiklal” olarak belirleyen Kahramanmaraş İstiklalspor yönetimi, yeni sezonda tribün desteğini daha da büyütmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda taraftardan ilk olarak kombine kartlarını alarak kulübe destek olmaları, ikinci olarak ise maç günlerinde tribünlerin İstiklalspor kaşkollarıyla dolması istendi.

Bu hedef doğrultusunda yeni sezon için üç farklı özel kaşkol tasarımı hazırlandı. Satışa çıkan kaşkollar, taraftarın büyük ilgisiyle karşılaşırken en çok ilgi gören yeni sezon ürünleri oldu.

Kulübün yeni sezon ürünlerinin satışa çıkmasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen kaşkolların yaklaşık yarısı şimdiden satıldı. Bu tablo, tribünlerde yeni sezon öncesi oluşan heyecanın da önemli göstergelerinden biri oldu.

Yönetimin hedefi ise yalnızca ürün satışı değil, maç günlerinde tribünlerde güçlü bir görsel bütünlük oluşturmak.

Yeni sezonda İstiklalspor tribünlerinde kırmızı-beyaz renklerin hâkim olması ve taraftarın takımına olan bağlılığını kaşkoluyla göstermesi bekleniyor.

Mesaj net: Yeni sezonda İstiklalspor maçına kaşkolsuz gelmek yok!

Kombinesini alan, kaşkolunu takan ve takımının yanında duran taraftarla birlikte İstiklalspor tribünlerinin yeni sezonda çok daha güçlü bir görüntü ortaya koyması hedefleniyor.