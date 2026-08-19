Olay, gece saatlerinde Göksun ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 74 yaşındaki Feyzi Gürbüz’ün mahalle yakınlarındaki sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kanal boyunca arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren yoğun arama ve tarama çalışmaları sonucunda talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Kanal sudan çıkarılan Feyzi Gürbüz’ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.