Kahramanmaraş’ın sosyal yaşamına can suyu olan ve her gün binlerce vatandaşı ağırlayan Geleneksel Ağustos Fuarı, unutulmayacak anlara sahne olmaya devam ediyor. Organizasyonun 18’inci gününde KAFUM Fuar Alanı, Türk pop müziğinin unutulmaz seslerinden Burak Kut’u ağırladı. Alanı hıncahınç dolduran müzikseverler, dev konserde hem nostalji yaşadı hem de neşeli saatler geçirdi.

KAFUM’da Coşku Doruğa Çıktı

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Burak Kut, sevilen enerjisiyle Kahramanmaraşlılara ilk andan itibaren büyük bir heyecan yaşattı. "Benimle Oynama", "Yaşandı Bitti", "Bebeğim" ve "Komple" gibi hafızalardan silinmeyen hit parçalarını seslendiren ünlü sanatçıya, binlerce vatandaş hep bir ağızdan eşlik etti. Cep telefonlarının flaşlarıyla aydınlanan KAFUM, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Sanatçıdan Hayranlarına Sürpriz: Kalabalığın Arasına Karıştı

Konserin en heyecan dolu anı ise Burak Kut’un sahneden inerek doğrudan hayranlarının arasına katıldığı dakikalar oldu. Sevenleriyle yakından kucaklaşan ve onlarla birlikte şarkı söyleyen başarılı sanatçı, samimi tavırlarıyla Kahramanmaraşlıların kalbini bir kez daha fethetti.

"Kahramanlar Diyarında Sahne Almak Çok Özel"

Konser öncesinde basın mensuplarının ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Burak Kut, deprem sonrası bu tür kültürel etkinliklerin hayati bir iyileştirici güce sahip olduğunu vurguladı.