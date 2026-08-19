Kahramanmaraş’ın sosyal yaşamına can suyu olan ve her gün binlerce vatandaşı ağırlayan Geleneksel Ağustos Fuarı, unutulmayacak anlara sahne olmaya devam ediyor. Organizasyonun 18’inci gününde KAFUM Fuar Alanı, Türk pop müziğinin unutulmaz seslerinden Burak Kut’u ağırladı. Alanı hıncahınç dolduran müzikseverler, dev konserde hem nostalji yaşadı hem de neşeli saatler geçirdi.

Burak Kut Konseri1

KAFUM’da Coşku Doruğa Çıktı

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Burak Kut, sevilen enerjisiyle Kahramanmaraşlılara ilk andan itibaren büyük bir heyecan yaşattı. "Benimle Oynama", "Yaşandı Bitti", "Bebeğim" ve "Komple" gibi hafızalardan silinmeyen hit parçalarını seslendiren ünlü sanatçıya, binlerce vatandaş hep bir ağızdan eşlik etti. Cep telefonlarının flaşlarıyla aydınlanan KAFUM, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Burak Kut Konseri9

Sanatçıdan Hayranlarına Sürpriz: Kalabalığın Arasına Karıştı

Konserin en heyecan dolu anı ise Burak Kut’un sahneden inerek doğrudan hayranlarının arasına katıldığı dakikalar oldu. Sevenleriyle yakından kucaklaşan ve onlarla birlikte şarkı söyleyen başarılı sanatçı, samimi tavırlarıyla Kahramanmaraşlıların kalbini bir kez daha fethetti.

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Burak Kut Konseri8

"Kahramanlar Diyarında Sahne Almak Çok Özel"

Konser öncesinde basın mensuplarının ve katılımcıların sorularını yanıtlayan Burak Kut, deprem sonrası bu tür kültürel etkinliklerin hayati bir iyileştirici güce sahip olduğunu vurguladı.

Burak Kut Konseri6

"Kahramanlar diyarında sahne almak benim için her zaman çok özeldir. Deprem sonrasında bu anlamlı fuarı yeniden canlandıran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Müziğin birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz; bugün de bu şehre enerji katmak için buradayız."