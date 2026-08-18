Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı’nın 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Kahramanmaraş Havalimanı, temmuz ayında iç hatlarda 33 bin 417 yolcuya hizmet verdi.

Temmuz Ayında 345 Uçuş Gerçekleşti

Kahramanmaraş Havalimanı’nda temmuz ayında iç hatlarda 342, dış hatlarda ise 3 olmak üzere toplam 345 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Aynı dönemde kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam yük trafiği ise 289 ton olarak kayıtlara geçti.

7 Aylık Yolcu Trafiği 191 Bin 13 Oldu

2026 yılının ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam 191 bin 13 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanında toplam 1964 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirirken, kargo, posta ve bagaj dahil toplam yük trafiği 1523 ton oldu.

DHMİ tarafından açıklanan veriler, Kahramanmaraş Havalimanı’nın yılın ilk 7 ayında hava yolu ulaşımındaki hareketliliğini ortaya koydu.