Kahramanmaraş'ta güvenlik güçlerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik yürüttüğü kararlı mücadele aralıksız devam ediyor. Şehir genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla titizlikle çalışan ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla bir zehir tacirine daha darbe vurdu.

Adrese Düzenlenen Operasyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbarat çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli şahsın adresinde gerçekleştirilen aramalarda belirli bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 zanlı gözaltına alındı.

Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin halkın desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.