İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (İBTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversitenin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üniversite kampüsünde düzenlenen programda, kurumun yeni vizyonu ve geleceğe yönelik stratejik hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Üniversite Bilim ve Teknoloji Odaklı Yeniden Yapılandırıldı

Toplantıda yaptığı konuşmada, değişen dünya koşulları ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda üniversitenin bilim ve teknoloji ağırlıklı olarak yeniden yapılandırıldığını belirten Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan, kurumun resmen "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" adını aldığını hatırlattı.

Akademik yapılanmanın büyük ölçüde genişletildiğine dikkat çeken Bakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni dönemde yüksek teknoloji, savunma sanayisi, havacılık ve bilişim alanlarına odaklanacağız. Yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği, mezunlarının da kısa sürede istihdam edildiği güçlü bir bilim ve teknoloji üniversitesi oluşturmayı hedefliyoruz."

Airbus-TUSAŞ Havacılık MYO ile Savunma Sanayisine Nitelikli İnsan Kaynağı

Üniversitenin en stratejik projelerinden biri olan Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu hakkında da önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. İsmail Bakan, bu okul vesilesiyle savunma sanayisine kalifiye insan kaynağı kazandıracaklarını vurguladı.

Yüksekokul bünyesinde toplam 11 program oluşturduklarını belirten Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada toplam 11 program oluşturduk. İlk etapta üç programımıza öğrenci aldık. Özellikle Uçak Teknolojisi ve Makine programlarımız yoğun ilgi gördü. Öğrencilerimizin önemli bir bölümünü TUSAŞ ve savunma sanayisindeki diğer firmalarla yapacağımız iş birlikleri sayesinde istihdam etmeyi hedefliyoruz."

Basın toplantısı, Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan'ın gazetecilerin sorularını yanıtlaması ve geleceğe dönük projelerin detaylarının paylaşılmasıyla sona erdi.