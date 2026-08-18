Sendikal faaliyetlerin ve yeni döneme ilişkin hedeflerin değerlendirildiği genel kurulda, üyeler bir kez daha mevcut başkan Murat Arifoğlu’na destek verdi. Tek liste ve tek adayla gidilen seçimde mevcut Başkan Murat Arifoğlu, üyelerin güvenoyunu alarak yeniden Öz Sağlık-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı seçildi.

Genel kurulda gerçekleştirilen seçimlerin ardından üyelerin desteğiyle yeniden başkanlık görevine seçilen Murat Arifoğlu, kendisine duyulan güven nedeniyle teşekkür etti.

Yeni dönemde de sendika üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, çalışma hayatında karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sunmak ve üyelerle güçlü bir iletişim içerisinde olmak için gayret göstereceklerini belirten Arifoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Arifoğlu, yeni dönemde sendikal mücadelenin ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla sürdürüleceğini ifade ederek, üyelerin desteğinin kendileri için büyük bir güç olduğunu dile getirdi.

Sendikanın gücünün üyelerinden geldiğine dikkat çeken Arifoğlu, Kahramanmaraş’taki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, haklarının korunması ve taleplerinin ilgili mercilere ulaştırılması noktasında mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Tek adayla gerçekleştirilen seçim sonucunda yeniden başkanlık görevine getirilen Murat Arifoğlu ve yönetimi, yeni dönemde de üyelerle omuz omuza çalışarak sendikanın Kahramanmaraş’taki etkinliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.