Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına ve sınav süreçlerine destek olmaya devam ediyor. KPSS'ye hazırlanan adayların sınava daha donanımlı, bilinçli ve özgüvenli bir şekilde hazırlanabilmesi amacıyla Pusula Maraş koordinesinde kapsamlı bir Genel Tekrar Kampı hayata geçirildi.

İşler Yayın Grubu ve Yargı Akademi iş birliğiyle düzenlenen kampın açılışı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yoğun katılımlı matematik dersi ile yapıldı.

Konu Anlatımından Sınav Stratejilerine Kapsamlı Eğitim

Türkiye'nin önde gelen eğitimcilerinden İlyas Güneş'in katılımıyla gerçekleştirilen ilk gün programında, KPSS adayları hem bilgilerini tazeledi hem de sınav öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı buldu. Gün boyu süren eğitimde yalnızca konu tekrarı yapılmadı; aynı zamanda:

Pratik soru çözüm teknikleri,

Sınavda zamanı verimli kullanma stratejileri,

Karşılaşılabilecek farklı soru tipleri ve çözüm yolları ele alındı.

Uygulamalı çalışmaların yapıldığı program, adayların sınav stresini azaltarak motivasyonlarını artırmalarında önemli bir rol oynadı.

Eğitimci İlyas Güneş'ten Büyükşehir'e Övgü

Kampın eğitmeni İlyas Güneş, yerel yönetimlerin gençlere yönelik bu tür akademik destekler sağlamasının çok değerli olduğunu belirtti. Güneş, "Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kampta KPSS’ye hazırlanan gençlerimizle bir aradaydık. Gençlere yönelik belediyelerin bu tür destekler sağlamasını çok anlamlı buluyorum. Bu noktada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ve Pusula Maraş’ı tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

Gençlerden Başkan Fırat Görgel'e ve Pusula Maraş'a Teşekkür

Kampta duydukları memnuniyeti dile getiren KPSS adayları, organizasyonun kendileri için büyük bir şans olduğunu ifade etti:

İlaysu Yıldırımcan (KPSS Lisans Adayı): "İlyas hocamızla çok verimli bir eğitim günü geçirdik. Canlı ders dinlemek bana çok fayda sağladı."

Abdulkadir Ciyar: "Matematikteki eksiklerimi görme ve tamamlama fırsatı buldum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ve Pusula Maraş ekibine çok teşekkür ediyorum."

Hikmet Beşenli (KPSS Ön Lisans Adayı): "İlyas hocamızı yakından takip ediyordum, bugün canlı canlı dinleme imkânı bulduğum için çok mutluyum."

Müzeyyen Toraman (KSÜ Mezunu): "Diğer derslere de gelmeyi düşünüyorum. Burada öğrendiklerimle netlerimi çok daha artıracağıma inanıyorum."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sınav yolculuğunda yanlarında olmaya ve farklı branşlardaki tekrar kamplarıyla destek vermeye devam edecek.