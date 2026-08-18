Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk ve altyapı projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına yanıt veren projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine ve ailelerin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak Piri Reis Mahallesi Çocuk Gündüz Bakım Evi projesinde tempoyu artırdı.

60 Milyon TL'lik Yatırımla Hızla Yükseliyor

Yaklaşık 60 milyon TL’lik dev bir yatırımla inşa edilen modern tesisin temel inşasının tamamlanmasının ardından, taşıyıcı sistemlere yönelik demir donatı ve betonarme uygulamaları hız kesmeden sürdürülüyor. Kaba inşaatı kat kat yükselen projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki çocukların eğitim, oyun, dinlenme ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak örnek bir merkez şehre kazandırılmış olacak.

3 Katlı Modern Tesisin İçinde Neler Var?

Toplam bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde 3 katlı olarak tasarlanan Gündüz Bakım Evi, çocukların gün içerisinde ihtiyaç duyabileceği tüm konforu ve güvenliği barındırıyor. Modern mimari anlayışla inşa edilen projede yer alan başlıca alanlar şunlar:

4 adet faaliyet ve oyun odası

Konforlu uyku odası

Rehberlik ve destek eğitim odası

Yemekhane ve mutfak

Çok amaçlı salon ve mescit

İdari odalar, ıslak ve teknik hacimler ile servis alanları

Uzmanlar tarafından çocukların yaş gruplarına ve bilişsel süreçlerine uygun olarak planlanan bu alanlar, miniklerin sadece gün geçireceği bir yer değil; aynı zamanda sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen bir eğitim yuvası olacak.

Çalışan Ailelerin En Büyük Destekçisi Olacak

Özellikle çalışan anne ve babaların en büyük kaygılarından biri olan çocukların güvenli, nitelikli ve huzurlu bir ortamda gün geçirmesi ihtiyacına güçlü bir çözüm sunan bu tesis, ailelerin günlük yaşamını büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Projenin önemine dikkat çeken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şu değerlendirmelerde bulundu: