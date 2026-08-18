Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artıracak, sosyal ve fiziksel aktivitelere imkân sunacak vizyon projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Elbistan ilçesinde yer alan Söğütlü Çayı çevresinde, bölgenin çehresini tamamen değiştirecek kapsamlı bir düzenleme projesinin startı verildi.

Söğütlü Çayı Çift Yönlü Yürüyüş ve Bisiklet Yollarıyla Donatılıyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla birlikte, Söğütlü Çayı’nın çevresi daha modern, estetik ve işlevsel bir görünüme kavuşturuluyor. Kanal boyunca vatandaşların açık havada spor yapabileceği, dinlenebileceği ve rahatça vakit geçirebileceği donatılar inşa ediliyor.

Projenin öne çıkan teknik detayları ve planlanan alanlar şu şekilde sıralanıyor:

Yürüyüş Yolu: Kanal kenarına çift yönlü olarak toplam 1 bin 800 metrekare yürüyüş yolu kazandırılacak.

Bisiklet Yolu: Bölgede sporseverlerin konforu için 1 bin 900 metrekare bisiklet yolu inşa edilecek.

Parkurlar: Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda kesintisiz yürüyüş ve bisiklet parkurları oluşturulacak.

Sosyal Donatılar: Sadece spor yollarıyla sınırlı kalmayarak vatandaşların bir araya gelebileceği, dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği nitelikli dinlenme alanları da projeye dahil edildi.

Peyzaj Düzenlemeleriyle Yepyeni Bir Cazibe Merkezi

Projenin en önemli unsurlarından biri olan peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları, Söğütlü Çayı çevresinin estetik değerini doruğa çıkaracak. Yapılacak yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmaları sayesinde bölge; sadece bir geçiş güzergâhı olmaktan çıkarak Elbistan’ın sosyal yaşamına doğrudan katkı sunan yepyeni bir cazibe merkezine dönüşecek.

Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu projeyle Elbistanlı vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği, doğayla iç içe spor yapıp nefes alabileceği modern bir yaşam alanını ilçeye kazandırmış olacak.