Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katan Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. KAFUM Fuar Alanı’nda 7'den 70'e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği fuar, 19 Ağustos Çarşamba akşamı müzikseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

Mehmet Kalalı ile Gitar Eşliğinde Müzik Ziyafeti

Geleneksel Ağustos Fuarı’nın 19 Ağustos Çarşamba günkü programı saat 20.00'de şehrin sevilen ve güçlü seslerinden Mehmet Kalalı'nın konseriyle start alacak.

KAFUM Fuar Alanı Sanatçı Mehmet Kalalı, kendine has yorumu ve gitarı eşliğinde seslendireceği birbirinden güzel eserlerle KAFUM ziyaretçilerine coşku dolu ve keyifli bir başlangıç yapacak.

"Bir Başka Orkestra" ile Solo ve Koro Şöleni

Günün ikinci ve en büyük müzik buluşmasında ise Büyükşehir Belediyesi’nin sevilen müzik topluluğu Bir Başka Orkestra saat: 21.30'da sahne alacak.

Ezgi Tekgül Şef Ezgi Tekgül’ün yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, koro ve solo performanslar arka arkaya müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Geniş ve özenle hazırlanan repertuvarıyla dikkat çeken orkestra, fuar ziyaretçilerine adeta bir müzik şöleni yaşatacak.

Tüm Kahramanmaraşlılar Davetlidir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Geleneksel Ağustos Fuarı’nın her gün farklı renkli etkinliklerle vatandaşları bir araya getirdiği vurgulanarak, 19 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek Mehmet Kalalı ve Bir Başka Orkestra konserlerine tüm halkın davetli olduğu belirtildi. Yaz akşamının serinliğinde müziğe doymak isteyen vatandaşlar, KAFUM'da buluşarak bu coşkuyu hep birlikte yaşayacak.