Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, şehrin sahip olduğu değerlerin tanıtılması açısından da önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

Fuarı ziyaret eden vatandaşlar, farklı alanlarda faaliyet gösteren stantları gezerken KAMEK tarafından hazırlanan el sanatları çalışmalarını da yakından inceleme fırsatı buluyor.

Kursiyerlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek edinmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren KAMEK, yıl boyunca farklı branşlarda eğitimler gerçekleştiriyor, bu eğitimlerde ortaya çıkan ürünler ise Ağustos Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Stantta; ahşap boyama, resim, deri işleme, makrome, örgü, tezhip ve geleneksel süsleme gibi çeşitli alanlarda hazırlanan çalışmalar sergileniyor. Her biri farklı bir teknik ve tasarım anlayışı taşıyan ürünler, kursiyerlerin eğitim sürecinde kazandıkları becerileri de gözler önüne seriyor.

KAMEK standında sergilenen çalışmaların her biri, kursiyerlerin öğrenme sürecini, sabrını ve üretme becerisini yansıtıyor. Uzun süren çalışmalar sonucunda hazırlanan eserler, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Fuar atmosferi içerisinde sergilenen el sanatları ürünleri, özellikle geleneksel sanatlara ilgi duyan vatandaşların dikkatini çekiyor. KAMEK’in fuardaki varlığı, meslek edindirme çalışmalarının yanı sıra üretim kültürünün desteklenmesine katkı sağladığını ifade eden KAMEK El Sanatları Kursu Usta Öğreticisi Meryem Alagöz, şu ifadeleri kullandı:

“Biz burada hem kurslarımızı tanıtıyoruz hem de öğrencilerimizin ürettiği ürünleri satışa çıkartıyoruz. Fuara gelen vatandaşlarımız ürünlerimizi çok beğeniyor. Ziyaretçiler buradaki ürünleri öğrencilerin yaptığını duyunca çok şaşırıyor ve çok beğeniyorlar.

KAMEK Mefruşat Kursu Usta Öğreticisi Sibel Güvenç ise, “Ağustos Fuarı’nda KAMEK olarak bizler de buradayız. Standımız vatandaşlarımız tarafından çok beğeniliyor ve ürünlerimize ilgi çok büyük. Her branşımızda üretilen ürünler standımızda mevcut. Burada hem KAMEK’i tanıtırken bir yandan da üretilen ürünler hakkında bilgiler de veriyoruz. Herkesi kurslarımıza ve standımızı ziyarete bekleriz” diye konuştu.