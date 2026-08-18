Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki iki öğrenci, Türk bayrağına duydukları sevgiyi göstermek amacıyla scooterlarıyla Ahır Dağı’nın 1830 rakımlı zirvesine çıktı.

Nuri Pakdil Ortaokulu öğrencisi Berslan Canpolat ile Binevler Ortaokulu öğrencisi Halil Erdoğan, kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından Onikişubat Belediyesi tarafından Ahır Dağı’nın zirvesine kazandırılan dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nın bulunduğu alana ulaştı.

Bayrak sevgisi için scooterlarıyla zirveye çıkan iki arkadaş, dev Türk Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğrencilerin gösterdiği azim ve duyarlılık, bayrak sevgisinin yaş ve mesafe tanımadığını bir kez daha ortaya koydu.

İki öğrencinin anlamlı ziyaretinin ardından Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan ile Eğitim ve Spor Müdürü Ümit Barış Bayhan, Berslan Canpolat ve Halil Erdoğan’ı özel araçla Ahır Dağı’na çıkardı.

Gençleri tebrik eden belediye müdürleri, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.