Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde suya bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre, Çağlayan bölgesinde bir kişinin suya düştüğü yönündeki ihbarın ardından olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucunda, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken, kişinin suya nasıl düştüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı.