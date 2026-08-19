Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaşlı adam, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından yaralıya müdahale etmek yerine olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Elbistan ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; cadde üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan E.K. isimli yaşlı adama seyir halindeki bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden yaşlı adam asfalt zemine düşerek yaralandı.

Kaza sonrası yaralı adama yardım etmek yerine hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı E.K., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yaşanan kaza anı, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin yaşlı adama vurma anı ve sürücünün durmayarak hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan motosiklet sürücüsünü tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.