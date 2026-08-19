Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla birlikte mutfaklardaki kışlık hazırlık telaşı da tavan yaptı. Şehrin geleneksel kültürünün en önemli parçalarından biri olan ev yapımı salça sezonunun başlaması, hem pazarlarda hem de sebze halinde hareketliliği beraberinde getirdi. Vatandaşlar doğal ve katkısız kışlık salçalarını hazırlamak için manav ve tezgahlardaki salçalık domateslere akın ediyor.

Şehir Dışından Geliyor: Nakliye Maliyetleri Fiyatları Etkiledi

Kahramanmaraş’taki tezgahları süsleyen salçalık domateslerin büyük bir kısmının taze olarak bölge illerden geldiği öğrenildi. Başta Konya, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresindeki tarlalardan özenle toplanarak kente getirilen domatesler, mesafeye ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak raflarda yerini alıyor.

Kahramanmaraş'ta Salçalık Domates Fiyatları Ne Kadar?

Mutfak bütçesini hesaplayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise fiyatlar geliyor. Kahramanmaraş sebze hali ve pazarlarında bu sezon salçalık domatesin kilogram fiyatı kalitesine ve cinsine göre 14 TL ile 20 TL arasında değişiklik gösteriyor. Sezonun ilerleyen günlerinde arzın artmasıyla birlikte hareketliliğin daha da zirve yapması bekleniyor.