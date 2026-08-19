Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına canlılık katan Geleneksel Ağustos Fuarı, 7’den 70’e tüm vatandaşları renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Fuarın 20. gününde düzenlenecek özel program, katılımcılara unutulmaz bir türkü ve şiir akşamı yaşatacak.

KAFUM'da Müzik ve Şiir Bir Arada

KAFUM Fuar Alanı’nda 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’da başlayacak olan program, sanatseverlere coşku dolu anlar sunacak. Gecenin detayları ise şu şekilde:

Süleyman Güçlü Konseri: Şehrin sevilen seslerinden Süleyman Güçlü, bağlaması eşliğinde Türk halk müziğinin en seçkin ve sevilen eserlerini seslendirerek katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Mehmet Ercan Şiir Dinletisi: Ünlü sunucu ve şair Mehmet Ercan, kendine has üslubuyla seslendireceği duygu yüklü şiirlerle geceye ayrı bir anlam katacak.

Tüm Vatandaşlar Davetlidir

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, her gün farklı etkinliklerle renklenen Geleneksel Ağustos Fuarı’ndaki bu özel müzik ve şiir şölenine tüm Kahramanmaraşlılar davet edildi. Kültür ve sanat dolu bir akşam geçirmek isteyen vatandaşlar, perşembe akşamı KAFUM'da buluşacak.