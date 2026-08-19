Genç dostu belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar şehir genelinde 31 halı sahayı tamamlayarak gençlerin hizmetine sunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mevcut spor tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Muhtarın Talebi Üzerine Ekipler Harekete Geçti

Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Savaş Gök’ün, mevcut halı sahanın yenilenmesi yönündeki talebini Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e iletmesinin ardından süreç hızla başlatıldı. Başkan Görgel’in talimatıyla Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, tesisi modern bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvadı.

Baştan Sona Modernize Ediliyor

Zaman içinde deforme olarak kullanım dışı kalan halı sahada gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında:

Çim zemin tamamen sökülerek yenileniyor,

Kale direkleri ve fileler yenileriyle değiştiriliyor,

Koruma demirleri ve çevre altyapısı güvenli hale getiriliyor.

Gençler İçin Yeniden Cazibe Merkezi Olacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ Mesire Alanı içerisindeki tesis, çocukların ve gençlerin güvenle spor yapabileceği modern bir buluşma noktası haline gelecek. Bu projeyle mahalledeki gençlerin boş zamanlarını daha aktif ve verimli değerlendirmeleri hedefleniyor.