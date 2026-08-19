Kahramanmaraş’ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, farklı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarın sponsorları arasında yer alan Vakıf Katılım da özel standında düzenlediği etkinliklerle çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşatıyor.

Vakıf Katılım standında gerçekleştirilen origami etkinliği, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Origami eğitmeni Atilla Yurtkul eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, renkli kâğıtları çeşitli şekillerde katlayarak farklı figür ve oyuncaklar tasarladı.

Etkinlik boyunca çocuklara origaminin temel teknikleri anlatılırken, katılımcılar kendi tasarımlarını oluşturmanın keyfini yaşadı.

Origami çalışmasının çocukların el becerilerinin yanı sıra sabır, dikkat ve konsantrasyon becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Origami eğitmeni Atilla Yurtkul, origaminin yalnızca bir hobi veya sanat dalı olmadığını belirterek, çocukların gelişimine de önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Vakıf Katılım standında düzenlenen origami etkinliğinin, fuar süresince çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli deneyimler sunmaya devam etmesi bekleniyor.