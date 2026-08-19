Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim, spor, kültür, sanat ve kişisel gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları modern yaşam alanlarını şehre kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yamaçtepe Mahallesi’nde yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, kentin gelecek vizyonuna ışık tutacak projeler arasında yer alıyor.

582 Fore Kazık Üzerinde Yükselen Güçlü Altyapı

Toplam 582 fore kazık üzerine inşa edilen dev projede kaba inşaat ve ince işçilikler tüm hızıyla sürüyor. Çelik konstrüksiyon ve betonarme imalatlarının yanı sıra elektrik, aydınlatma, ısıtma ve dış cephe uygulamaları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Yapının güvenli ve dayanıklı olması için teknik imalatlar büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor.

Gençlerin Tüm İhtiyaçlarına Eksiksiz Cevap Verecek

Yalnızca sportif faaliyetlerin yapılacağı bir alan değil, gençlerin bütüncül gelişimini destekleyecek bir yaşam merkezi olarak tasarlanan tesiste şu donanımlar yer alacak:

Spor ve Sağlık Alanları: Fitness ve pilates salonları, kapalı spor salonu, sporcu soyunma odaları ve antrenör odaları.

Kültür ve Sanat Atölyeleri: Zekâ, müzik ve sanat atölyeleri ile çok amaçlı salonlar.

Sosyal Donatılar: Kütüphane, okuma salonu, geniş fuaye alanları, kafeterya ve dinlenme bölümleri.

Çevreci Yeşil Çatı ve Afetlere Karşı Stratejik Sığınak

Projeyi öne çıkaran en önemli unsurlardan biri doğayla uyumlu yeşil çatı uygulaması oldu. Çatı üzerinde yer alacak yürüyüş alanları, bitkilendirme ve ahşap yüzeyler enerji verimliliğine katkı sağlarken, doğal ısı ve ses yalıtımı sunacak.

Ayrıca merkez, olağanüstü durumlar göz önünde bulundurularak tasarlandı. Tesis bünyesinde yer alan 570 metrekarelik sığınak, afet ve acil durumlarda hizmet verebilecek kapasitesiyle projeye stratejik bir nitelik kazandırıyor.

Başkan Fırat Görgel: "Türkiye’ye Örnek Olacak"

İnşaat alanını ziyaret ederek teknik ekipten bilgi alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için çalıştıklarını vurguladı: