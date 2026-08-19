Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmak ve sürücülere konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla başlattığı sıcak asfalt seferberliğine devam ediyor. Şehir merkezinde doğu-batı yönünde kesintisiz ulaşım sağlayacak ve çevre yoluna doğrudan bağlanacak olan yeni güzergahta ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

10 Kilometrelik Yeni Ulaşım Aksı Trafiği Rahatlatacak

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen projede, Gedemen Mahallesi 90017. Sokak’ta sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe hazır hale getirildi. Ekipler, bu güzergahı Kazma Caddesi’ne bağlayan arterde de asfalt serimine aralıksız devam ediyor.

Yeni güzergahın tamamlanmasıyla birlikte şu önemli avantajların elde edilmesi hedefleniyor:

Trafik Yükünün Azaltılması: Alparslan Türkeş Bulvarı ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’ndaki yoğunluğun hafifletilmesi.

Alternatif Ulaşım: Sürücülerin uzun trafik ışıklarında beklemeden daha akıcı bir şekilde çevre yoluna ulaşabilmesi.

Mahalle Bağlantılarının Güçlendirilmesi: Gedemen, Cumhuriyet mahalleleri ve Kazma Bağları arasındaki ulaşım standardının yükseltilmesi.

Başkan Fırat Görgel: "Alternatif Bir Güzergah Ortaya Çıkardık"

Çalışma alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, teknik ekiplerden bilgi aldı. Ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirten Başkan Görgel, şunları kaydetti: