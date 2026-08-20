Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına ve kamu personeli olma yolundaki sınav hazırlıklarına destek vermeyi sürdürüyor. İşler Yayın Grubu ve Yargı Yayınevi iş birliğiyle hayata geçirilen Gençler İçin Genel Tekrar Kampı, adayların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Anayasa Dersi Sınav Odaklı İşlendi

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kampın üçüncü gününde KPSS adayları, geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen eğitimçi Özgür Özkınık ile bir araya geldi.

Sınav öncesinde bilgilerini tazelemek ve eksiklerini kapatmak isteyen yüzlerce gencin katıldığı programda, Anayasa dersine ait temel konu başlıkları sınav odaklı bir yaklaşımla ele alındı. Eğitimci Özgür Özkınık, adayların sınavda karşılaşabileceği soru tarzları üzerinde durarak, bilgilerin pratik şekilde hatırlanmasını sağlayacak çözüm teknikleri ve püf noktalarını gençlerle paylaştı. Soru-cevap bölümleriyle zenginleşen ders, adaylara önemli bir pratik imkanı sundu.

"Çok Hevesli ve Talepkâr Bir Öğrenci Grubu Vardı"

Seminer sonrasında değerlendirmelerde bulunan eğitimci Özgür Özkınık, Kahramanmaraşlı gençlerin enerjisinden övgüyle bahsederek şunları söyledi: