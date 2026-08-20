Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sorumluluk alanı gözetmeksizin sürdürdüğü yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen belediye ekipleri, vatandaşların ilçe merkezleri ve mahalleler arasındaki seyahatlerini daha güvenli hale getiriyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de Afşin'in kırsal mahalleleri arasında kritik bir geçiş noktası olan Mehre – Çalış Yolu oldu. İki mahalle arasındaki ulaşımda sıklıkla kullanılan ve uzun yıllar boyunca yoğun trafik ile dış etkenler nedeniyle deformasyona uğrayan yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta kapsamlı bir yenileme operasyonu yapıldı.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, yolun tamamı sathi asfaltla kaplandı. Yapılan bu iyileştirme sayesinde yoldaki bozulmalar tamamen giderilirken, sürücüler ve bölge sakinleri için çok daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturuldu.