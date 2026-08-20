Olay, Afşin ilçesine bağlı Yazıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Y.T. isimli erkek bebek, gece saatlerinde annesi tarafından emzirildikten sonra uyuması için beşiğine yatırıldı.

Sabah saatlerinde bebeğini kontrol etmek üzere odaya giren anne, minik Y.T.’nin nefes almadığını ve hareketsiz yattığını fark etti. Bebeğin durumunu gören ailesi, vakit kaybetmeden Y.T.’yi Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Afşin Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen 6 aylık Y.T., doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Minik bebeğin acı haberi ailesini yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Y.T.’nin cenazesi, ölüm sebebinin netlik kazanması ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kahramanmaraş morguna sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme ve tahkikat devam ediyor.