Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katmak amacıyla düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor. 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşa hitap eden KAFUM Fuar Alanı, fuarın 19'uncu gününde müzikseverlerin akınına uğradı.

Mehmet Kalalı'dan Enerjik Performans

Gecenin ilk bölümünde sahne alan şehrin sevilen seslerinden Mehmet Kalalı, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Sahne enerjisiyle göz dolduran Kalalı, hareketli parçalarda coşkuyu artırırken, duygusal eserlerde ise izleyicilerin ortak olduğu unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

"Bir Başka Orkestra" ile Müzik Ziyafeti

Mehmet Kalalı'nın ardından sahne alan Büyükşehir Belediyesi'nin “Bir Başka Orkestra”sı fuara adeta damga vurdu. Şef Ezgi Tekgül yönetimindeki orkestrada solo ve koro performansları büyük bir uyumla izleyicilerle buluştu. Farklı müzik türlerinden seçkin eserlerin icra edildiği konserde, orkestranın güçlü performansı KAFUM'u dolduran binlerce vatandaştan büyük alkış aldı.