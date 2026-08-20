Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mirasının önemli yapılarından biri olan Acemli Camii’nde restorasyon ve çevresindeki eğitim alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Acemli Camii Hafızlık Kur’an Kursu projesinde ise yapım çalışmalarında sona gelindi.

Kahramanmaraş’ı her fırsatta “ikinci memleketi” olarak gördüğünü ifade eden Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, kentin tarihi ve kültürel değerlerine yönelik çalışmaları yakından takip ediyor. Aksu’nun Acemli Camii ve hafızlık eğitimine yönelik projeye de özel önem verdiği belirtiliyor.

Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde bulunan Acemli Camii, 1668 yılında inşa edilmesiyle Kahramanmaraş’ın en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan cami, yalnızca ibadet mekânı olarak değil, uzun yıllardır sürdürülen hafızlık eğitimiyle de şehrin manevi ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip.

Bu kapsamda hayata geçirilen Hafızlık Kur’an Kursu projesiyle, Acemli Camii’nin eğitim fonksiyonunun daha modern ve uygun şartlarda sürdürülmesi amaçlanıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle sürdürülen projede inşaat çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Yapının son imalatları üzerinde çalışmalar devam ederken, Hafızlık Kur’an Kursu’nun tamamlanmasıyla öğrencilerin daha modern ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’nun Kahramanmaraş’taki tarihi eserlere yönelik çalışmaları yakından takip ettiği bilinirken, Acemli Camii ve çevresindeki çalışmalar da bu kapsamda önem taşıyor.